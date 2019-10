Actie in Martini Ziekenhuis: medewerkers draaien zondagsdienst

De operatiekamers en onder meer de afdelingen Endoscopie en Radiologie zijn gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Eventuele spoedgevallen worden altijd behandeld. Ook de zorg voor kankerpatiënten gaat door, aldus het ziekenhuis. Patiënten van wie een onderzoek of behandeling niet doorgaat, zijn telefonisch geïnformeerd.



De onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. Het Martini Ziekenhuis is door de vakbonden uitgekozen als één van de ziekenhuizen in Nederland waar wordt gestaakt. De stakingsacties zijn niet gericht tegen het Martini Ziekenhuis, maar is een actie tegen het collectief van ziekenhuizen.