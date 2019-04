Acht tips over dreigbrieven en asbestdumping door windmolenactivisten

In de afgelopen maanden kregen onder andere gedeputeerde Fleur Gräper en de directeur van wegenbouwbedrijf Avitec een dreigbrief. Avitec was betrokken bij de bouw van een windpark op land, maar besloot zich na de dreigbrief terug te trekken.



In februari is er tevens asbest gedumpt bij het station in Delfzijl, waar Avitec toen ook aan het werk was.



De politie besloot onlangs twintig rechercheurs op de zaak te zetten. Het bleek echter moeilijk te zijn om tips te vergaren, omdat iedereen z’n kaken stijf op elkaar houdt. Er is een extra oproep gedaan, waarbij tipgevers hun verhaal ook anoniem kunnen doen. Samen met de tv-uitzending heeft dat in ieder geval dus acht tips opgeleverd. Het is niet bekend wat die tips precies inhouden.