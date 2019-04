Aardbevingsexperts: 'Rijk is bezig met een geldverslindende mission impossible'

Dr. Ihsan Engin Bal is niet de eerste de beste: hij doet al jarenlang internationaal onderzoek naar aardbevingen, waarvan de afgelopen twee jaar als lector Aardbevingsbestendig Bouwen aan de Hanzehogeschool. Daarnaast wordt hij door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ingezet als onafhankelijk expert. Zijn nieuwste onderzoek laat zien dat de grond en de gebouwen die daarop staan tot vijf dagen na een beving blijven bewegen. "Het bevestigt dat het onmogelijk is om bij elke scheur of schade te zeggen: dit komt wel of niet door een aardbeving. De beweging blijft immers doorgaan", zo zegt hij over de onderzoeksresultaten, die hij nog deze zomer verwacht te kunnen publiceren.



'Stop met geldverslindende loketten'

Bal zegt in De Monitor verbaasd te zijn over hoe de Nederlandse overheid omgaat met het gaswinningsgebied: "Technisch gezien is het een mission impossible om elke schade te gaan bekijken en wel of niet te koppelen aan een aardbeving van de kleine magnitudes als in Groningen.", zo zegt hij. Het is volgens hem daarom logischer om te kiezen voor een onvoorwaardelijke compensatie: "Stop met al die geldverslindende schadeloketten en vergoed de mensen gewoon voor het feit dat ze in een gaswinningsgebied wonen en daar last van hebben."



Zeven andere internationale aardbevingswetenschappers geven in de reportage aan zich te kunnen vinden in Bals conclusies. De Amerikaanse Gregory Deierlein, professor bij het Earthquake Engineering Centre in Stanford (VS) licht toe: "Zelfs bij grote aardbevingen is schade niet altijd duidelijk te herleiden. Bij de situatie in Groningen met zoveel huizen en zoveel kleine aardbevingen lijkt het me praktisch onmogelijk om te bepalen wat de oorzaak is." Sergio Lagomarsino, bouwkundig professor bij de Universiteit van Genua, voegt daaraan toe dat Nederlandse huizen niet gebouwd zijn op het weerstaan van aardbevingen: "Daarom ontstaat er snel schade, ook bij kleine aardbevingen."



Rijk blijft schades inspecteren

In een reactie op de uitspraken geeft het ministerie van Economische Zaken aan nog niet tevreden te zijn over het tempo van de schade-afhandeling. Wel blijft minister Wiebes deskundigen sturen om schades op te nemen. Zij kunnen volgens hem wel degelijk een onafhankelijke beoordeling geven of er een aannemelijk verband is tussen de schade en aardbevingen. Daarnaast geeft het ministerie aan dat er gewerkt wordt aan een waardedalingsregeling voor Groningse koophuizen en dat de schade-instantie het stuwmeer aan schademeldingen nog dit jaar moet wegwerken. "Maar er is geen toverstaf waarmee het in een keer anders is", aldus een woordvoerder.