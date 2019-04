'Aardbeving' voor kust Schiermonnikoog blijkt explosie

Het KNMI meldde gistermiddag aanvankelijk dat er zich op 25 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog een aardbeving had voorgedaan met een kracht van 2,1 op de schaal van Richter. Een paar uur later kwam het kennisinstituut daar op terug.



“Het geregistreerde signaal is veroorzaakt door detonatie van een explosief, niet door een aardbeving”, aldus het KNMI. De ruiming van het explosief werd uitgevoerd door het Ministerie van Defensie en vond plaats op de bodem van de Noordzee.