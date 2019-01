Aannemer Herepoort mikt weer op zomerstremming van zuidelijke ringweg

De aannemer is op dit moment druk bezig met het afmaken van een nieuwe planning, waarin de zomerstremming een van de onderdelen is. De opdrachtgever, waaronder de provincie Groningen, moet dat plan eerst nog goedkeuren. Vorig jaar werd de zomerstremming op het laatste moment afgeblazen, omdat de opdrachtgever vond dat de veiligheid toen niet gegarandeerd was. “We hebben nu alle tijd om daar even goed naar te kijken. We hopen dat de opdrachtgever nu wel ziet dat we de damwanden veilig gaan slaan”, zegt omgevingsmanager Bert Kramer namens Herepoort.



Volgens de bouwer is een zomerstremming van vijf weken de meest efficiënte manier om een kant van de damwanden voor de nieuwe weg te slaan. “Anders moet je dat in de nachtelijke uren en de weekenden gaan doen”, legt Bert Kramer uit. “En dan ben je veel langer bezig. Zowel de opdrachtgever als wij als bouwers hebben ook al uitgesproken dat dit de beste manier is. Daar gaan we dus voor.”



Vertraging

Volgens Kramer betekent het doorgaan van een nieuwe zomerstremming niet meteen dat er ook een jaar van de vertraging kan worden ingelopen. “Dat was vorig jaar wel zo, maar nu is de situatie weer helemaal anders en is de volgorde ook anders. Als de zomerstremming opnieuw niet kan doorgaan, dan kan het zijn dat de vertraging alleen nog maar meer wordt.”



Herepoort moet in 2019 de nieuwe planning klaar hebben. Dan moet sowieso duidelijk worden of de zomerstremming nu wel doorgaat. Het is nu ook nog niet bekend of de bouw van de zuidelijke ringweg verder vertraging gaat oplopen. Vorig jaar werd al bekend gemaakt dat de weg niet in 2021, maar mogelijk pas in 2024 klaar is.