Aandacht voor Jumbo-bomber in WNL-programma Misdaadcollege

In het nieuwe programma ‘Misdaadcollege’ van Omroep WNL vertellen politie en justitie voor één keer hoe ze vier geruchtmakende misdaadzaken wisten op te lossen. Door intensief speurwerk en soms door ogenschijnlijk stom toeval werden de daders in de kraag gevat.



Tijdens de uitzending over de Jumbo-afperser wordt duidelijk hoe een simpele kookwekker er mede voor zorgde dat de Jumbo afperser in Groningen tegen de lamp liep. Onder leiding van Rick Nieman geven de onderzoeksleiders van de politie, de Officier(en) van Justitie en andere direct betrokkenen volledige openheid van zaken. Het publiek in de studio mag daarbij vragen stellen over het verloop van het onderzoek.



De opnames over de Jumbo-bomber staat op de agenda voor 6 februari in Arnhem. Aanmelden voor het bijwonen van de opnames kan hier.