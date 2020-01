Ernstig ongeval bij Leek: één rijstrook weer open

Na een ernstig ongeluk vanochtend vroeg op de A7 bij Leek is inmiddels in beide richtingen weer één rijstrook open. De weg was urenlang in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat worden er wel tot zeker 14.00 uur vanmiddag herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Bij het ongeluk zijn een betonmixer en een bestelbusje in botsing gekomen.