Vakantie in Groningen: wat is er allemaal te doen?

Het is vakantie! En dus is er ook deze week in Stad en Ommeland weer van alles te doen. We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet!

Ronddwalen in maisdoolhof Meerstad

Speurneuzen kunnen sinds 28 juli weer dagelijks terecht in het vernieuwde Maisdoolhof Meerstad, vlakbij het nieuwe strand Meeroevers. Ze kunnen er ronddwalen in vier kilometer aan paden in een maisdoolhof van drie voetbalvelden groot. Voor de kleinere kinderen is er een zandbak en een mini-doolhof. Ook kunnen ze lekker klauteren op boomstammen.

Waar: Meerstad, bij strand Meeroevers

Wanneer: dagelijks tot medio oktober

Prijs: gratis

Drie eeuwen borgkinderen op Fraeylema

Kinderen spelen in de zomer van 2018 de hoofdrol op landgoed Fraeylemaborg. In het koetshuis is de tentoonstelling Borgkinderen te zien. Die bestaat uit portretten van de borgkinderen van onder andere de Fraeylemaborg, de Menkemaborg en Verhildersum over een periode van drie eeuwen. Ook de Speelkamer, een vertrek dat herinnert aan het kinderleven in een borg, is deze zomer geopend.

Waar: Landgoed Fraeylemaborg

Wanneer: tot en met 30 september

Prijs: 7 euro

Reptielen in Dinopark Landgoed Tenaxx

Kijk uit! Landsalamanders, vogelspinnen, schorpioenen, hagedissen, slangen en kleine krokodillen komen naar Dinopark Landgoed Tenaxx. Op 4 en 18 augustus komt de Stichting PretMetRep naar het dinopark met allerlei reptielen. Tussen 12.00 en 16.00 uur kun je ze aanraken en van alles leren over deze dieren.

Waar: Dinopark Landgoed Tenaxx

Wanneer: 4 en 18 augustus

Prijs: 9,50 euro

Mysterie op de Wierde

Het Museum Wierdenland kampt met een groot mysterie en dat kunnen alleen kinderen oplossen. Help op 5 augustus mee het mysterie te ontrafelen en ga op zoek naar een schat op de Wierde. Daarvoor moet je allerlei opdrachten uitvoeren, zoals het zoeken van planten en het onderzoeken van zaden. Uiteindelijk krijg je dan een schatkaart in handen. Je moetje wel even aanmelden.

Waar: Museum Wierdenland

Wanneer: 5 augustus

Prijs: 5 euro (kinderen: 2,50 euro)

Stadsrondvaart

Bekijk de stad Groningens eens vanaf het water. Dit geeft een heel andere kijk op de middeleeuwse patriciërshuizen, de prachtige bruggen en de vele torens met hun eeuwenoude historie. Tijdens een stadsrondvaart vaar je over bijna de hele Diepenring en krijg je ook nog een stuk van de Oosterhaven te zien. De vaartocht duurt een uurtje.