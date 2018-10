4Mijl4You uitverkocht

Op de fiets, met een step, op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen: van de organisatie mag het allemaal.



Vorig jaar deden er nog 2000 sporters mee. Voor dit jaar had de organisatie het aantal deelnemers verruimd tot 2500.



Er wordt zaterdag in Haren gestart in drie snelheidsgroepen, namelijk 3 km, 6 km en 15 km per uur. Het is geen wedstrijd, maar een gezellig en ludiek evenement vol entertainment.