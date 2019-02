Zonnepark Midden Groningen: 430.000 zonnepanelen

Op de dag dat bekend werd gemaakt dat er in de Eemshaven een zonnepark komt met energie voor 27.000 huishoudens, is er ook nog een begin gemaakt met de aanleg van een zonnepark in Midden0Groningen, bij Hoogezand. Dit zonnepark kan jaarlijks ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Een mooie klapper voor zonne-energie in Groningen, aldus gedeputeerde Nienke Homan (zie foto), en wethouder Jaap Borg.

Wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden Groningen en gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen hebben woensdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van Zonnepark Midden Groningen. Dit deden zij door de eerste paal in de grond te slaan. Het 117 ha. grote zonnepark komt aan de rand van Hoogezand-Sappemeer, ten noorden van de A7. Chint Solar is de ontwikkelaar van het zonnepark. Diederik Apotheker, Head of Business Development van Chint Solar Nederland: “We bedanken alle belanghebbenden voor hun bijdrage en medewerking aan dit zonnepark. Zonder hen zouden we dit zonnepark niet kunnen bouwen.”

Zonnepark Midden Groningen is eind 2019 klaar en wordt dan direct aangesloten op het elektriciteitsnet. De benodigde capaciteit hiervoor is vorig jaar al vastgelegd. Het zonnepark met 430.000 zonnepanelen zal de komende 30 jaar meer dan 1639 kiloton CO2 compenseren. En met een vermogen van 103 megawattpiek (MWp) kan het zonnepark jaarlijks ruim 32.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Dat zijn meer huishoudens dan alle huishoudens in de gemeente Midden Groningen bij elkaar.

Wethouder Jaap Borg: “De gemeente Midden Groningen is blij dat de bouw van Zonnepark Midden Groningen is gestart. De komst van het zonnepark is een mijlpaal voor de energietransitie in deze regio en in Nederland”. Gedeputeerde Nienke Homan benadrukt het belang voor de provincie Groningen: "Steeds meer huishoudens en bedrijven vragen om lokaal geproduceerde, duurzame energie. Een groot zonnepark als Midden-Groningen voorziet in die vraag. Daarmee wordt dit gebied aantrekkelijker voor bedrijven die willen overstappen op groene energie."

Chint Solar heeft samen met de omwonenden een landschapsontwerp gemaakt om het zonnepark zo goed mogelijk in de omgeving in te passen. Er komt een groenstrook tussen de woningen en het zonnepark. Deze groenstrook krijgt verschillende zones met grasvelden, bloemenvelden, bosschages en een parkje. Met deze inrichting is het voor vogels, vlinders en wild een prettige plek om te verblijven.

Voor direct omwonenden en andere geïnteresseerden komt er binnenkort een projectwebsite waarop ze de bouw van het zonnepark op de voet kunnen volgen.