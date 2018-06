Ziekenhuizen gaan samenwerken om hartzorg in het Noorden te verbeteren

In de provincies Groningen en Drenthe lijden en sterven naar verhouding veel mensen aan een hartaandoening. Om de zorg voor mensen met hartklachten te verbeteren, richten het UMCG, het Martini Ziekenhuis, de Ommelander Ziekenhuisgroep en het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen het samenwerkingsverband HartNet Noord-Nederland op.

Al jaren is er in de noordelijke provincies een duidelijke groei in het aantal mensen met hartaandoeningen die zorg of een operatie nodig hebben. In de afgelopen vijf jaar is het aantal nieuwe patiënten op de poliklinieken van de cardiologie in de regio toegenomen met gemiddeld 15 procent. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor hartpatiënten toegenomen.

HartNet Noord-Nederland heeft als uitgangspunt dat patiënten die hartzorg nodig hebben, worden behandeld bij de huisarts wanneer dat kan. Patiënten worden doorverwezen naar het voor de patiënt dichtstbijzijnde ziekenhuis - Martini Ziekenhuis, het Ommelander Ziekenhuis Groningen of het Wilhelmina Ziekenhuis Assen - wanneer dat moet, en gaan enkel naar het UMCG wanneer er een hartoperatie of andere zeer complexe hartzorg nodig is. Daar waar het kan, zullen patiënten na behandeling weer worden terugverwezen naar de cardioloog in de regionale ziekenhuizen of de huisarts.

Binnen HartNet spreken cardiologen van de deelnemende ziekenhuizen samen met de huisartsen af welke zorg waar plaatsvindt. Hiervoor ontwikkelen ze samen met patiënten regionale zorgpaden voor alle grote groepen hart- en vaatziekten. De samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde optimale zorg te kunnen bieden aan de patiënt, zodat deze in heel Groningen en Drenthe is gegarandeerd.

Waardegedreven hartzorg Optimale hartzorg betekent dat de zorg waarde moet toevoegen voor de patiënt. Niet alleen door het voorkómen van sterfte aan een hartaandoening of complicaties van interventies, maar ook door het meten en verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Samen met patiënten zal worden gewerkt aan waardegedreven hartzorg in de hele regio. De combinatie van waardegedreven zorg, zorg dichtbij huis en zoveel mogelijk in eerste- en tweedelijn waar dat kan over de gehéle hartzorg in de regio, maakt dit initiatief bijzonder.

De Groninger Huisartsencoöperatie en Huisartsen Zorg Drenthe, Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe en Harteraad en Menzis en Zilveren Kruis hebben hun steun aan HartNet Noord-Nederland schriftelijk verklaard. De partners van HartNet zijn met andere ziekenhuizen in Noord-Nederland in gesprek over mogelijke toetreding. Patiënten en verwijzers worden de komende periode nader geïnformeerd over HartNet.