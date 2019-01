Werkgeversmarkt omscholingstraject IT sector woensdag in Groningen

Tijdens de werkgeversmarkt ontmoeten werkgevers kandidaten die geselecteerd zijn voor het omscholingstraject en op zoek zijn naar een baan in de IT.



De bijeenkomst is bedoeld om in gesprek te gaan en te oriënteren of je gezamenlijk met één of meerdere kandidaten het omscholingstraject in wilt gaan. Het event staat van 16.00 – 20.00 uur gepland in het nieuwe datacenter d’ROOT van Bytesnet in Groningen.



De werkgeversmarkt is de ontmoetingsplek voor werkzoekenden die het assessment van Make IT Work hebben gehaald en voor werkgevers die op zoek zijn naar invulling van hun IT-vacatures. Tijdens dit event kunnen kandidaten kennis maken met werkgevers door middel van speeddating. Beide partijen maken kenbaar of er een ‘klik’ is.



Make IT Work

Make IT Work maakt het mogelijk voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond zich te laten omscholen naar een IT-functie als Software Engineer, Cyber Security Specialist of Business Analytics Specialist. Wil je deelnemen aan een van de omscholingen van Make IT Work, meld je dan nu aan. In het voorjaar van 2019 starten we bij IT Academy Noord-Nederland, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, met de richting Software Engineering.



Make IT Work is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en startte in 2015. In samenwerking met NHL Stenden en de HvA start de IT Academy dit traject in het Noorden.



Aanmelden als werkgever

Ben je een werkgever in Noord-Nederland en op zoek naar IT-personeel? Deelname aan Make IT Work kan ook voor uw organisatie of instelling de oplossing zijn. Ben je geïnteresseerd om op de werkgeversmarkt van 23 januari aanwezig te zijn? Stuur dan een mail naar robin.vandenberg@itacademy.nl of neem contact op met Robin van den Berg: 06-82371529