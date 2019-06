Vanaf september van Airport Eelde naar Munster/Osnabruck

AIS Airlines uit Lelystad gaat namelijk de vluchten tussen Eelde en Kopenhagen uitbreiden naar het Duitse vliegveld. De route gaat voortaan vanaf Munster/Osnabruck via Eelde naar Kopenhagen. Het vliegtuig maakt dan een tussenstop van tien minuten in Eelde.



Elke maandag tot en met vrijdag wordt er twee keer per dag vanuit Munster/Osnabruck via Airport Eelde naar Kopenhagen en retour gevlogen. Om 6.00 en 18.00 uur vertrekken de vluchten vanuit Munster voor een vlucht naar de Deense hoofdstad met een korte tussenstop op Groningen Airport Eelde. De retourvluchten staan gepland om 08:30 en 20:35 uur.