UMCG doet onderzoek naar verbetering zelfafnametest baarmoederhalskanker

Het UMCG doet onderzoek naar het verbeteren van de zelfafnametest voor baarmoederhalskanker. Dat kan ertoe leiden dat vrouwen minder vaak naar hun huisarts hoeven te gaan voor een uitstrijkje.

Vrouwen met een infectie van het humaan papillomavirus (HPV) hebben een grotere kans om uiteindelijk baarmoederhalskanker te ontwikkelen.



Vrouwen kunnen bij de huisarts een uitstrijkje laten maken of thuis een zelfafnametest doen. In beide gevallen wordt gekeken naar de aanwezigheid van HPV.



Als uit de thuistest blijkt dat er HPV is aangetroffen, moet de vrouw alsnog naar de huisarts voor een uitstrijkje om te bepalen of doorverwijzing naar een gynaecoloog nodig is.



Dit huisartsbezoek wordt volgens het UMCG vaak als onwelkom ervaren door deze vrouwen, wat leidt tot vertraging en verminderde deelname aan het bevolkingsonderzoek. Het gevolg is dat minder afwijkingen in een vroeg stadium bij vrouwen worden ontdekt.



Het UMCG onderzoekt nu of het materiaal van de zelfafnameset van HPV-positieve vrouwen geanalyseerd worden met een nieuwe DNA-test. Daarmee is dan te bepalen welke vrouwen een doorverwijzing naar de gynaecoloog nodig hebben.



Het UMCG heeft voor het onderzoek van ZonMw een subsidie van 400.000 euro gekregen.