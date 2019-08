Top Dutch Solar Racing bereidt zich met militaire precisie voor op challenge in Australië

Top Dutch Solar Racing heeft in samenwerking met de Kazerne al meerdere teambuildingsactiviteiten gedaan. Zo hebben ze bij eerdere sessies oefeningen gedaan op het gebied van open communicatie, leiderschap en angsten overwinnen. Om angsten te overwinnen moest het team onder begeleiding een toren beklimmen van 20 meter en er van abseilen.



Sarah Carelsz, student aan de Hanzehogeschool, heeft veel last van hoogtevrees, zegt over het voorbereidingstraject: "Het is soms best even slikken, want je wordt heel erg uit je comfortzone getrokken en moet dingen doen die je normaal uit de weg gaat of die je doodeng vindt. Bij mij duurde het bijvoorbeeld best lang op de toren van 20 meter, maar het hele team moedigt je aan en staat achter je. Het is soms echt wel moeilijk, maar we doen het om als team naar elkaar toe te groeien, elkaar te leren kennen en te weten wat de ander van je nodig heeft op zo’n moment. Dat moet ook wel, want in Australië ben je echt op elkaar aangewezen voor twee maand."



Goede voorbereiding

Goede voorbereiding is essentieel voor het team; ze komen voor veel uitdagingen te staan in de twee maand in Australië. Zo zullen ze in twee uur tijd kampement moeten opslaan voor het volledige team, moeten de coureurs in een extreem lichte auto van 150kg rijden op eenzelfde weg als waar roadtrains als tegenligger kunnen aanrijden en kamperen in de Australische outback.



Het team zit in de laatste voorbereidingen en vertrekt over negen dagen naar Australië. De zonneauto, genaamd Green Lightning is afgelopen maandag op transport gegaan.



Bridgestone World Solar Challenge

De Bridgestone World Solar Challenge is een wedstrijd waarin teams met zelfgebouwde zonneauto’s een rit van 3022km rijden door de outback van Australië. De route gaat van Darwin naar Adelaide en duurt van 13 tot 20 oktober. Tijdens de race rijden de teams van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags een stuk van de rit. Daarna slaan teams kamp op in de Australische outback, om zich klaar te maken voor de volgende wedstrijddag.



Top Dutch Solar Racing

​​​​​​​Het team bestaat uit 26 studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, het Noorderpoort en het Friesland College. Dit is wat Top Dutch Solar Racing uniek maakt: het is geen universiteitsteam, maar een team met mbo-, hbo- en wo-studenten. De zonneauto is gebouwd in samenwerking met overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland.