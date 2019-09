Steeds meer IT-bedrijven verbinden zich aan succesvol omscholingstraject Make IT Work

Steeds meer IT-bedrijven en organisaties verbinden zich aan het succesvolle omscholingstraject Make IT Work. Dat bleek deze week tijdens de aftrap van een nieuw traject, waarbij een volle klas met zestien kandidaten zich in vijf maanden laat omscholen tot programmeur. “Dat we bij de tweede editie van Make IT Work al een volle klas hebben, is boven verwachting. Er is een enorme behoefte aan IT'ers en voor bedrijven biedt dit traject een fantastische kans ”, zegt Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord, op de website van het samenwerkingsverband van IT-bedrijven en organisaties.

Make IT Work is een bijzonder omscholingstraject omdat de deelnemers pas aan de slag gaan, als ze daadwerkelijk een intentieverklaring hebben van een werkgever, waar ze na vijf maanden studie aan de slag kunnen. “We gaan niet eerst opleiden en dan nog eens kijken waar we de kandidaten kunnen plaatsen. Bij Make IT Work kun je pas starten, als je ook echt een baangarantie hebt. We proberen elke keer tijdens een werkgeversmarkt zoveel mogelijk kandidaten aan bedrijven te matchen”, legt Robin van den Berg van de IT Academy Noord-Nederland uit.



De IT Academy, onderdeel van de Hanzehogeschool, is in het Noorden penvoerder van Make IT Work, dat in 2015 is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam. “En daar zit de .......



