Qbuzz gaat met twintig waterstofbussen in Groningen en Drenthe rijden

Shell gaat het nieuwe waterstoftankstation bouwen en levert straks ook de waterstof als brandstof voor de bussen. Vervoerder Qbuzz heeft busbouwer Van Hool uit België de definitieve opdracht gegeven voor de levering van 20 waterstofbussen. Met de keuze van Shell voor de levering van waterstof, de realisatie van het tankstation aan de Peizerweg in Groningen en de levering van 20 nieuwe bussen wordt waterstof een steeds belangrijkere energiedrager in het openbaar vervoer in Noord-Nederland. De bussen en het waterstoftankstation worden in december 2020 in gebruik genomen.



Langere routes

De waterstof-elektrische bussen hebben een actieradius van 350-400 km op een volle tank. Tijdens de rit wordt waterstof omgezet in elektriciteit waarmee de elektrische aandrijving wordt gevoed. Het bereik, zonder tussentijds opladen, is beduidend groter dan dat van batterijbussen. Deze bussen kunnen daarmee goed worden ingezet in langere routes in de dienstregeling. De bussen rijden op streeklijnen in Drenthe en in Groningen.



Voorloper in Europa

Fleur Gräper - van Koolwijk, gedeputeerde Provincie Groningen en voorzitter van het OV-bureau is blij met deze ontwikkeling. “Dit is een enorme stap. Hiermee komt het gebruik van waterstof als voertuigbrandstof uit de experimentele fase en wordt het één van de energiedragers waarmee wij gewoon productie draaien. We lopen hiermee voorop in Nederland en bevinden ons in de voorhoede in Europa. Dat willen we ook om onze ambities voor een nieuwe energietoekomst voor Noord-Nederland concreet te maken”



​​​​​​​Zo hebben het OV-bureau en Qbuzz al sinds december 2017 een pilotproject in Groningen en Drenthe lopen waarbij twee waterstof-elektrische bussen rijden in de reguliere dienstregeling. Deze worden getankt in Delfzijl, met waterstof dat als restproduct vrijkomt bij Nouryon (voorheen AKZO). De waterstoftechniek ontwikkelt zich zeer snel. Dat geldt ook voor de nieuwe generatie bussen die nu worden aangeschaft. Deze zijn aanzienlijk zuiniger en lichter. Ondanks de snelle ontwikkelingen liggen de kosten nog hoger dan bij diesel. Zowel het project met twee bussen in Delfzijl als de 20 bussen in Groningen, worden ondersteund door het ministerie van IenW, de EU via de FCHJU (HighVLOCity en JIVE2) en de provincies Groningen en Drenthe.