Provincie Groningen test zelfrijdende shuttles in Bourtange en Midden-Groningen

Naast de shuttles in Bourtange zijn er ook plannen voor zelfrijdend personenvervoer in Midden-Groningen. Als alles volgens plan verloopt zal vanaf begin 2020 een half jaar lang een zelfrijdende shuttle door die gemeente rijden. Met deze proef gaat het autonome vervoer getest worden in een drukkere verkeersomgeving, tussen het reguliere autoverkeer en met een iets hogere snelheid dan in bestaande projecten.

