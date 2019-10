Promotiedagen: gratis deelname aan Google's Digitale Werkplaats – leer alles over digitale zichtbaarheid in zestig minuten

In slechts zestig minuten kun je tijdens de Promotiedagen werken aan je digitale skills via 60 minuten durende Google workshops in samenwerking met Daar-Om, gevolgd door 1 op 1 sessies.

Wil je weten hoe je als ondernemer meer klanten kunt bereiken via het internet, weten hoe je meerdere online kanalen kunt inzetten of hoe je een businessplan schrijft?

De Digitale Werkplaats helpt je een weg te banen in de digitale wereld en je bedrijf te laten groeien. De topsportlounge wordt omgetoverd tot Google's Digitale Werkplaats, waar een sterk programma voor jou klaarstaat. De workshops zijn kosteloos te volgen (!)

Marketingtheater

Voor wie meer wil weten over Marketing is er tijdens de Promotiedagen het ‘Marketingtheater’

Als je je onderneming wilt laten groeien is een goede marketingstrategie onmisbaar. Een strategie die je in staat stelt om met de juiste content, via de juiste kanalen de juiste doelgroep te bereiken. Moeilijker is het niet. Toch? Maar in een razendsnel veranderende wereld is het lastig bij te blijven bij de laatste trends en ontwikkelingen, waarmee jij jezelf en je onderneming kan onderscheiden.



Meer informatie over de Google-workshops en het Marketingtheater: klik hier

Openingstijden 2019

Dinsdag 5 november 12.00 - 22.00 uur geopend voor bezoekers

Woensdag 6 november 12.00 - 22.00 uur geopend voor bezoekers