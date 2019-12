Onderzoek UMCG: glucoseremmers vertragen achteruitgang nierfunctie

Hij onderzocht de gegevens van ruim 65.000 patiënten die medicatie kregen voorgeschreven vanwege hun diabetes type 2.



Bij patiënten die deze SGLT2-remmers gebruikten was de achteruitgang van hun nierfunctie slechts de helft in vergelijking met andere medicatie. Ook bleek dat slechts de helft van het aantal patiënten nog nierdialyse nodig had vergeleken met patiënten die andere glucose verlagende medicatie gebruikten.



Volgens Lambers Heerspink zijn de resultaten van dit onderzoek direct toepasbaar in de klinische praktijk. ‘Deze medicatie is geregistreerd en het is nu aan de artsen om deze voor te schrijven voor hun patiënten. De effectiviteit en veiligheid is aangetoond in enkele zorgvuldig uitgevoerde klinische studies en blijkt nu dus ook in de klinische praktijk direct toepasbaar. De internationale richtlijnen worden daarom op dit moment ook aangepast en daarin wordt het gebruik van deze medicatie aangeraden. Ook de Amerikaanse en Europese nierverenigingen raden deze middelen aan.’



In Nederland hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen diabetes en maandelijks komen daar 1200 nieuwe patiënten bij.