Nieuwste wetenschappelijk onderzoek nu ook bereikbaar voor Groningse ondernemers dankzij initiatief GDBC

De nieuwste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek zijn vaak gesloten content en daarom moeilijk te bereiken voor ondernemers die hierin geïnteresseerd zijn. Om wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken, heeft het Groningen Digital Business Centre een speciale uitgave in het International Journal of Marketing Research als open access toegankelijk gemaakt: een marketingperspectief op digitale bedrijfsmodellen, toegankelijk gemaakt voor elke geïnteresseerde.

Regelmatig wordt onderzoek gepubliceerd in academische tijdschriften en die tijdschriften vereisen dat er of per artikel betaald wordt, wat gemiddeld tussen de 25 en 50 euro voor zakelijke onderwerpen kost of waarvoor een abonnement voor dat specifieke tijdschrift afgenomen moet worden.

Daarom worden de meeste bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek door wetenschappers alleen gepresenteerd als een "verkorte" versie voor zakelijke professionals en wordt de kennisuitwisseling in een breder perspectief daarmee – hoe jammer ook - minder mogelijk gemaakt.

Het GDBC vindt het belangrijk dat kennis - en vooral wetenschappelijke kennis - toegankelijk moet zijn voor een breder publiek. Daarom is een manier bedacht om een belangrijk onderzoeksonderwerp toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Zo is nu een special issue over bedrijfsmodellen binnen het International Journal of Research in Marketing toegankelijk gemaakt. Het artikel is open access gemaakt en kan onbeperkt worden gelezen en gedeeld door professionals. Zie voor meer informatie en toegang tot het artikel: https://www.rug.nl/gdbc/blog/hoe-gdbc-onderzoek-toegankelijker-maakt-een-marketingvisie-op-digitale-bedrijfsmodellen-14-11-2019.