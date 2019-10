Let’s Golf donderdag van start

Vanaf aankomende donderdag kan er in de binnenstad van Groningen een potje mini-golf worden gespeeld. Het startsein voor het evenement wordt gegeven door wethouder Roeland van der Schaaf. Dat gebeurt aan de noordzijde van de Grote Markt, waar een van de minigolfbanen staan die onderdeel is van de route.

Om aandacht te vragen voor ongebruikte plekken in de binnenstad van Groningen is, in opdracht van de gemeente, een tijdelijke minigolf-route door de stad aangelegd. Nog tot en met 2 november kan er op verschillende locaties in het centrum van de stad minigolf worden gespeeld.



De route voert langs ongebruikte en onontdekte plekjes. Onderweg hebben deelnemers de mogelijkheid om hun mening te geven over wat er met deze plekken moet gebeuren.