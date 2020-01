Knuffel voor jou: actie voor patiëntjes Beatrix Kinderziekenhuis

Alle opbrengsten van deze dag zullen worden gedoneerd aan de stichting die aan het BKZ verbonden is. De gehele middag van Knuffel voor jou zal in het teken staan van feel good. Er zal een Nederlands gesproken familiefilm worden gedraaid, er worden kaartjes geschreven voor de kinderen in het BKZ en er kunnen mooie prijzen worden gewonnen bij de loterij.



De inloop van een knuffel voor jou is om 14:00 in Pathé Groningen. De dag wordt afgetrapt met het schrijven van kaartjes aan de kinderen van het BKZ. Deze kaartjes zullen later persoonlijk worden overhandigd aan de kinderen.



De kinderen die in het Beatrix Kinderziekenhuis moeten verblijven, zijn hier vaak hele dagen. Voor deze kinderen is het dan niet mogelijk om thuis te zijn, in hun vertrouwde omgeving, waar ze kunnen spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Het BKZ zet zich in om voor deze kinderen een vertrouwde omgeving te creëren waar zij vrolijk zichzelf kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is het BKZ afhankelijk van donateurs.



Aanmelden kan via: https://knuffelvoorjou.registro.nl/register/start