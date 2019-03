Kinderen in Groningen van sterke angsten afgeholpen op “Durfpoli”

Honden, spinnen, vuurwerk of haaien: jonge kinderen en pubers kunnen soms érg bang zijn voor bepaalde dieren of dingen. In Groningen is in 2017 een voorziening gestart die hen van deze angsten af wil helpen: de “Durfpoli”. Dat is een voorziening bij Accare met steun van de Rijksuniversiteit Groningen, die zich richt op behandeling van fobieën bij kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Op de website van Northern Knowledge - dat kennis van kennisinstellingen als RUG en Hanzehogeschool optimaal wil benutten voor het Noorden - een reportage over deze unieke Durfpoli.>>

‘Je moet jezelf confronteren met je angsten om ze te overwinnen’, luidt een oude wijsheid. Wel nu: het is waar. Dat bewijst de durfpoli, waar veel kinderen en jongeren in een paar sessies van hun fobieën af zijn.

Honden. Die zijn de meest voorkomende nachtmerrie van kinderen. Ze maken dat kinderen niet meer ontspannen door het bos kunnen lopen, dat ze altijd op hun hoede zijn buiten. Typisch een fobie waar ze bij de durfpoli wel raad mee weten. Menig kind knuffelt aan het eind van het traject met een zachtaardige viervoeter.

,Het is bizar hoe snel het soms gaat ja. Als ze binnenkomen willen ze niet op één verdieping zijn met een hond, een paar weken later geven ze een koekje’’, vertelt Rachel de Jong. De psychologe werkt aan haar proefschrift over de behandeling van dit type fobieën bij jongeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is ook de projectleider van de durfpoli waar die kinderen behandeld worden. Dat is een samenwerking met Accare, organisatie voor jeugd GGZ. De durfpoli groeide naar een netwerk met locaties in Groningen, Friesland en Drenthe.

Exposure

De behandeling die er geboden wordt staat bekend als de ‘exposure-methodiek’, die elders in Nederland en de wereld al succesvol is gebleken. Het is letterlijk het confronteren met de angst.

(Foto boven: Northern Knowledge )