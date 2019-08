Jumbo Foodmarkt begint pilot met maaltijdenbestelsite

Anrico Maat, ondernemer van Foodmarkt Groningen is blij met de pilot: “Klanten kunnen nu heel gemakkelijk ook thuis, op het werk of waar dan ook genieten van onze verse maaltijden en producten. Binnen een paar klikken halen ze dagverse sushi, een frisse salade of een authentieke pizza in huis. Ook kunnen ze kiezen uit veel verschillende dranken: van frisdrank tot Gronings streekbier en verse sappen van La Place. Je kunt dus ook bij Jumbo terecht als je even geen zin of tijd hebt om te koken, maar wel thuis wil eten. De samenwerking past bij de visie dat we er voor onze klant zijn op het moment dat ze ons nodig hebben.”



De pilot loopt enkele maanden en zal daarna worden geëvalueerd.