Innocore Pharmaceuticals werkt aan baanbrekende anticonceptiemethode

De pleisters bevatten een voorraad medicatie die via microscopische naaldjes geleidelijk wordt ingebracht in het lichaam. Volgens de ontwikkelaars gaat het om een effectieve, pijnloze en discrete methode die vrouwen in één enkele handeling zes maanden verder helpt. Een belangrijk doel van de deze nieuwe, niet invasieve methode is om anticonceptie toegankelijker te maken voor jonge vrouwen in ontwikkelingslanden.



InnoCore Phramaceuticals gaat binnen het consortium werken aan de ontwikkeling van de micronaalden. Het bedrijf zal hiervoor gebruik maken van zijn gepatenteerde biologisch afbreekbare polymeren.