Hoogopgeleid en op zoek naar (ander) werk? Omscholingstraject 'Make IT Work' bij IT Academy Noord-Nederland

Wie hoger opgeleid is, aan baan zoekt of op zoek is naar een nieuwe uitdaging, kan deelnemen aan een unieke omscholingscursus van IT Academy Noord-Nederland. Onder de noemer ‘Make IT Work’ organiseert deze Academy een korte omscholingscursus mét baangarantie . Op 1 oktober aanstaande is er een informatiebijeenkomst.

Ben je hoogopgeleid en op zoek naar (ander) werk? Op 1 oktober organiseert IT Academy Noord-Nederland in samenwerking met het UWV Groningen een informatiebijeenkomst speciaal voor potentiële deelnemers voor het omscholingstraject Make IT Work. Van 15.30 – 17.00 uur vertellen wij graag meer over het onderwijsprogramma, de opzet van het traject, de kosten en wat het je oplevert. Daarnaast is er alle ruimte voor het stellen van vragen. De bijeenkomst vindt plaats op de Hanzehogeschool Groningen.

Jouw ticket voor de toekomst

Laat je in 11 maanden tijd omscholen door de IT Academy, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen, tot Business & Data Analytics specialist. Geef je carrière een boost en start met het om-/ bijscholingsproject via Make IT Work, hét traject voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond. Wij brengen je in contact met de vele aangesloten werkgevers binnen ons project. Als je een intentieverklaring verkrijgt, kan je na de 5 maanden fulltime omscholing direct aan de slag bij een van de werkgevers, baangarantie dus!

IT Academy Noord-Nederland is in maart 2019 gestart met het omscholingstraject Make IT Work. In samenwerking met NHL Stenden en de Hogeschool van Amsterdam rollen zij het traject uit in Noord-Nederland. Make IT Work kent verschillende fases, waaronder: het online assessment, een voorbereidingsdag, een werkgeversmarkt, de opleiding en een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden bij een van de aangesloten werkgevers.

In januari 2020 start het derde cohort van het omscholingstraject met de opleidingsrichting Business & Data Analytics. Het online assessment kan je voor dit cohort doen tot 5 november 2019. Op 12 november staat namelijk de voorbereidingsdag gepland en op 19 november vindt de werkgeversmarkt plaats. Tijdens de informatiebijeenkomst op 1 oktober bespreken we alle fases en onderdelen van het traject.

Inschrijven

Inschrijven voor deze bijeenkomst is mogelijk onderaan de pagina. Je alvast inlezen in het omscholingstraject kan hier.