Het Werkfestival komt terug: bedrijven kunnen zich aanmelden

Het Werkfestival biedt bedrijven de kans om zich aan 10.000 bezoekers te presenteren. Dat deze methode werkt is tijdens de vorige editie meer dan bewezen. De vorige editie, op 31 oktober 2018, resulteerde in meer dan 4600 vervolgafspraken en er zijn 400 vacatures gevuld.



Waardevolle ontmoetingen



Het Werkfestival staat voor het creëren van waardevolle ontmoetingen tussen werkzoekende en werkgever/opleider. Het festival is een omgeving waar het zoeken naar werk of het vervullen van vacatures geen opgave is maar een feest, belooft de organisatie.



Door het festivalterrein te verdelen in verschillende beroepenpleinen met tal van doe- en belevingsactiviteiten maakt de bezoeker op een interactieve wijze kennis met de aanwezige bedrijven en beroepen. Als bedrijf kan je dus je eigen activiteit inrichten. Alles draait om de ontmoeting en het daadwerkelijk ervaren van het beroep.



Kosten



Vanaf 250 euro kun je als bedrijf al ruimte op het Werkfestival reserveren en voor maar 750 euro kun je extra groot uitpakken. De organisatie ondersteunt ondernemers graag in de invulling van hun activiteit. Meer informatie vind je hier.



Inschrijven voor een plek kan hier.