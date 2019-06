‘Helix’ - één van opvallendste torens aan noordkant Groningen - nadert hoogste punt

‘Helix’: dat is de bijnaam voor een nieuw architectonisch visitekaartje voor Groningen. Het betreft een woontoren aan he begin van de Bedumerweg, vlakbij de oprit naar Eemshavenweg en noordelijke ringweg. De Helix is opmerkelijk en innovatief in vele opzichten: negenhoekig, een van de hoogste torens van de stad, en bestemd voor studentenhuisvesting. Bovendien is het bouwwerk bekleed met groene en witte tegeltjes. En tenslotte is er in de constructie gebruik gemaakt van 3D. (Foto's op GIC).

De officiële start van de bouw van de woontoren aan de Bedumerweg vond een jaar geleden, april 2018, plaats. Daarbij onthulde wethouder Roeland van der Schaaf ook de via een prijsvraag gekozen naam van de toren. Uit de 435 inzendingen werd gekozen voor 'De Helix'. Als De Helix straks op hoogte is, is het met 72 meter het op negen na hoogste gebouw van Groningen. 222 woningen Het gebouw krijgt 116 studio’s, 96 tweekamerappartementen en 10 maisonnettes. De 22 verdiepingen tellende woontoren (van Nijestee) is ontworpen door De Unie Architecten en wordt gebouwd door Geveke Bouw & Ontwikkeling. Dit jaar, in 2019, moet de toren klaar zijn.

Identiteit van Groningen als studentenstad De toren fungeert als stadsmarkering op de grens van stad en omgeving, en laat de identiteit van Groningen als studentenstad in de skyline zien. Het gebruik van de toren door de studenten zelf speelt een belangrijke rol in de uitstraling van het gebouw. De eigen invulling van de collectieve helix door de bewoners geeft de toren levendigheid. Ook het al dan niet openschuiven van de lamellen door de bewoners zorgt voor een afwisselend gevelbeeld.

Impressie van de toren 's nachts, als ie klaar is

Het gebouw heeft de vorm van een negenhoek en maakt aan de binnenkant een spiraalvormige draai. Dit zorgt voor een uitdaging. De meterkasten bevinden zich niet op iedere verdieping boven elkaar. Waar installaties normaal gesproken regelmatig worden geplaatst en aan elkaar worden geschakeld, is nu iedere verdieping uniek. 3D Daarom is het volgens de aannemer juist bij dit project belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van 3D. Voordat ze starten met het installatiewerk, modelleren ze de volledige installatie in 3D. Hierdoor kunnen al in een vroegtijdig stadium fouten voorkomen worden en gaan de bouwers goed voorbereid aan de slag.

De toren had in de eerste plannen de naam Cortinghborg Woningcorporatie De Huismeesters wilde de toren voor jongerenhuisvesting tien jaar geleden al neerzetten, maar kreeg de financiering niet rond. Daarna namen Geveke Bouw & Ontwikkeling en vastgoedbeheerbedrijf Rizoem het project over. De gemeente was bereid een lening van ruim zeven miljoen te verstrekken om de toren tijdens de financiële crisis toch van de grond te krijgen. Toen die crisis voorbij was, bleek woningcorporatie Nijestee belangstelling te hebben. Die kan de benodigde 21 miljoen zelf ophoesten.