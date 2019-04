Havo- en vwo-scholieren proeven sfeer op Hanzehogeschool Groningen

​De HanzeXperience is voor de meeste scholieren de eerste kennismaking met het hbo-onderwijs en de Hanzehogeschool. Het bezoek start met algemene informatie over de Hanzehogeschool Groningen, het studiekeuzeproces en natuurlijk over Groningen als 'Leukste Studentenstad van Nederland'.



Na deze kick-off volgen de aspirant-studenten twee workshops naar eigen keuze. Ze worden begeleid door Hanzestudenten die over hun eigen ervaringen vertellen. Scholieren die kiezen voor een workshop in de gezondheidszorg, worden naar het Wiebenga-complex gebracht om daar in het vernieuwde gebouw te ervaren wat de verschillende opleidingen en beroepen inhouden.



Het bezoek aan de Hanzehogeschool wordt afgesloten met de HanzeXperience Quiz.