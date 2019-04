Hanzehogeschool Groningen krijgt subsidie voor twee grote Europese projecten

SHREC (SHifting towards Renewable Energy for Transition to Low Carbon Energy)

Europa wil de emissie van broeikasgassen terugdringen. Dat vraagt om versnelling en intensivering van strategieën die bijdragen aan het verduurzamen van de huidige energiesystemen. Een grote opgave ligt in de Europese regio’s: de energietransitie krijgt concreet vorm via technologische vernieuwing en sociale innovaties. Burgerinitiatieven zoals energie coöperaties gaan een steeds belangrijker rol spelen.



SHREC onderzoekt hoe de rol van communities, coöperaties en andere initiatieven van burgers en (MKB) bedrijven kan worden vergroot en versterkt naast de sociale acceptatie van nieuwe technologieën in de energietransitie. De Hanzehogeschool werkt samen met instellingen uit Zweden, Litouwen, Roemenië, Italië, Slowakije, Spanje en Frankrijk.