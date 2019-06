Groningse wint dríe studiebeurzen voor onderzoek in de VS

Het jaar kan niet meer stuk voor Trix Mulder uit Groningen. Ze is afgestudeerd aan de RUG en nu bezig met promotieonderzoek. Voor dat onderzoek viel ze maar liefst driemaal in de prijzen, zo meldt de website van de RUG.

Promovenda Trix Mulder viel maar liefst driemaal in de prijzen. Op 17 juni kreeg ze een Fulbright-beurs uitgereikt bij de Universiteit van Utrecht.

Daarnaast sleepte ze ook nog beurzen van het Jo Kolk Studiefonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds in de wacht. Deze laatste beurs wordt haar op 4 juli uitgereikt tijdens de Young Talent Awards in Amsterdam.

Dankzij deze beurzen kan Trix dit najaar de Universiteit van Maryland in Baltimore bezoeken als visiting scholar.

Haar onderzoek in de VS richt zich op het verwerken van persoonsgegevens in de gezondheidszorgsector met behulp van moderne informatietechnologie zoals smartphone applicaties ('apps') en draagbare apparaten, ook wel ‘wearables’ genoemd.

Foto boven: De Fulbright bursalen voor het academisch jaar 2019-2020. Trix Mulder staat 4de van rechts. © Fulbright Center