Groningse vinding: draagbaar infuus om ‘rijdende kapstokken’ te vervangen

De traditionele infuuspaal is volgens de uitvinders slecht is voor het zelfvertrouwen van patiënten. Het in Groningen ontwikkelde infuus een infuus, formaatje broodtrommel, is minder opvallend en kan op verschillende manieren in een tas gedragen kan worden.

Infuuspalen vormen momenteel nog een alledaags beeld voor iedereen die wel eens een ziekenhuis is binnen gelopen. Dat moet toch anders kunnen? De Groningse startup IV Wear vindt van wel. Weg onhandige paal, welkom draagbaar infuus.

IV Wear is een verhaal van doorzetten, kansen zien en toevalligheden. Melcher Frankema, student Privaatrecht, stond aan de basis van de startup, samen met arts Maximilian Heintzen en biomedisch technoloog Niels Weijermans. Frankema: ,,Ik deed naast mijn studie een ondernemerscursus bij het Centre of Entrepreneurship van de universiteit Groningen. Gewoon, om eens te kijken of dat iets voor me was. Daar liet professor Bart Verkerke een plaatje zien van een infuuszak die aan een arm gebonden was, in plaats van aan een paal. Het idee liet me niet los, het maalde echt door mijn hoofd. Ik besloot de professor te bellen en hij vertelde me dat hij net Maximilian aan de lijn had gehad. Die ervoer precies hetzelfde tijdens die cursus.’’

En toen was er een teampje met een jurist en een arts. Verkerke bedacht dat daaraan iemand met technische kennis moest worden toegevoegd. Dat werd Niels Weijermans, die zijn scriptie wel wilde schrijven over de draagbare infuus.

Formaatje broodtrommel

Frankema: ,,Zo zijn we gaan ontwikkelen. Niels hield zich bezig met de techniek, Maximilian haalde informatie op vanuit de medische wereld. Ik ging op zoek naar wat er allemaal al is op dit gebied in de wereld, en wat de kansen voor ons bedrijf zouden kunnen zijn. Eén van de belangrijke dingen die we ontdekten, is dat zo’n traditionele infuuspaal heel slecht is voor het zelfvertrouwen van patiënten. Met zo’n paal krijg je onmiddellijk het label dat je heel ziek bent.’’

