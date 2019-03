Gronings marketingbureau Storm Digital overgenomen

Accenture is wereldwijd een toonaangevende dienstverlener met een uitgebreide reeks diensten en oplossingen op het gebied van strategie, advies, technologie, digitale en operationele dienstverlening. Met de overname van Storm Digital wil het betere klantervaringen creëren.



Storm Digital werd opgericht in 2006 en is gespecialiseerd in het creëren van impactvolle digitale klantervaringen voor toonaangevende Nederlandse bedrijven en merken in de financiële dienstverlening, automotive, retail en de reisbranche. Het bedrijf heeft negentig werknemers in Groningen en Amsterdam. Storm Digital is sterk in dataverzameling, audience analytics, search-, social- en programmatic advertising diensten, mediaplanning en -inkoop, content creatie en digital business diensten. Het bedrijf maakte de laatste jaren een sterke groei door en behoort tot de Nederlandse en misschien wel Europese top.



Viktor van der Wijk, CEO van Storm Digital is trots dat ze de aandacht hebben getrokken van ’s werelds grootste digital agency. “Storm Digital gooit hoge ogen op het gebied van digital marketing, en dat wordt door Accenture Interactive erkend. Door ons bij Accenture Interactive te voegen, verrijken we ons team en onze klanten met internationaal schaalbare digitale oplossingen die essentieel zijn om successen te behalen in een steeds veeleisender landschap.”