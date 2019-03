Groningen Seaports maakt ruimte vrij in kantoorpand voor startups

Groningen Seaports gaat een gedeelte van het kantorengebouw Nijlicht in de Eemshaven inrichten voor startups die geïnteresseerd zijn in offshore wind gerelateerde bedrijvigheid. Het havenbedrijf hoopt hiermee te bereiken dat jonge ondernemers (startups) uiteindelijk kiezen voor het opzetten van nieuwe bedrijvigheid specifiek in de Eemshaven. Deze haven heeft zich in de afgelopen jaren enorm ontwikkeld tot offshore wind haven.

Voor dit initiatief werkt Groningen Seaports nauw samen met Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW), Economic Board Groningen (EBG) en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM Flinc, gespecialiseerd in de groei van startups.



MOI Offshore Wind

Nijlicht krijgt zogenaamde MOI-werkplekken, onderdeel van de MOI Communitys. De locatie in de Eemshaven krijgt de naam MOI Offshore Wind (Maritime Offshore Innovation). Dit is mede een idee van EBG, waarbij men werkplekken in de regio wil stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat startups, maar ook zogenaamde scale-ups, niet zozeer kiezen voor specifieke huisvesting/locatie, maar aangetrokken worden door de ‘community’ die hen geboden wordt met een specifiek doel, in dit geval de offshore wind.



Veel voordelen

Startups die geïnteresseerd zijn kunnen rekenen op o.a. goedkope maar kwalitatief goede huisvesting in Eemshaven. Daarnaast biedt deelname o.a. vooral veel voordelen op het gebied van toegang tot de juiste personen in de wind gerelateerde bedrijvigheid in de Eemshaven en andere wind gerelateerde netwerken. De startups die zich in de incubator Nijlicht vestigen krijgen bovendien een plek in gerenommeerde accelerator programma’s.