Groningen Seaports gaat samenwerken met havens van Amsterdam en Den Helder onder naam Hydroports

De drie havens maakten dit tijdens het traditionele jaarlijkse havendiner van Groningen Seaports op ludieke wijze bekend. De meerjarige samenwerking tussen de havens moet leiden tot de ontwikkeling van een uitgebreide waterstofinfrastructuur in Noordwest-Nederland. Momenteel zijn daar al tientallen concrete waterstofprojecten in ontwikkeling. Doel is uiteindelijk om door te groeien tot waterstof-hub van Europa.



De lancering van Hydroports is essentieel om de waterstofbelofte zo spoedig mogelijk te realiseren. Waterstof vervult een belangrijke rol bij vergroening van de industrie en het ontwikkelen van duurzaam transport en vervoer. Daarnaast levert het een bijdrage aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen en zorgt het voor ontwikkeling en behoud van werkgelegenheid. Hydroports stelt dat economische groei groen is en de totstandkoming van de waterstof-hub past uitstekend bij die visie.



Bovendien is Hydroports partner van MissieH2. Dit is een samenwerking met Shell, Gasunie, Stedin Groep en Remeha die als waterstofcoalitie verbonden is met TeamNL. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokyo wordt waterstof onder het motto ‘Nederland Waterstofand’ gepromoot als toekomstige duurzame energiedrager.



Over Hydroports

Bij de Hydroport havens is de energietransitie een speerpunt met de focus op waterstof. Er lopen al meerdere initiatieven op gebied van waterstof zoals onderzoek- en pilotprojecten, het ontwikkelen van waterstofvulstations en het aanleggen van waterstofleidingen.