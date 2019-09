Groningen Digital Business Center (GDBC) helpt noordelijke digitale sector versterken - ‘Volop initiatieven in volgende fase van ons bestaan’

Anderhalf jaar geleden werd het GDBC opgericht met als doel om de noordelijke digitale sector te versterken. Hoe staat het er nu voor met het kenniscentrum en wat is er in de tussentijd bereikt? “Op verschillende terreinen hebben we onze doelstellingen behaald. Het is mooi om te zien dat onze ambities binnen de pijlers één voor één lukken. Nu is het een kwestie van onze beloftes verder waarmaken,” zegt prof. dr. Tammo Bijmolt, de nieuwe directeur van het GDBC . >>

De activiteiten van het GDBC komen voort uit vier pijlers. De eerste pijler betreft het fungeren als kennisplatform voor de digitale community. Dit is in de eerste fase succesvol opgericht door het expertisecentrum. Zo zijn er twee grote kennis- en netwerkevents georganiseerd met elk meer dan honderd bezoekers.

Op 29 oktober vindt er wederom een event plaats, met als thema de relatie tussen kunstmatige intelligentie en menselijk ongemak. Bijmolt: “Tijdens dit event is trendwatcher Jarno Duursma hoofdspreker en ligt de nadruk meer op de praktijk. Het wordt afgesloten met een paneldiscussie. We zijn ook zeker van plan om weer events te organiseren waar de wetenschap centraal staat, of een combinatie van deze twee.”

Wetenschap toegankelijk

“Het kennisplatform zijn we steeds verder aan het uitbouwen. Op deze manier kunnen we bedrijven op de hoogte houden van onze activiteiten. Dit doen we al door middel van het organiseren van events, maar we zijn recentelijk begonnen met een uitbreiding van onze weblogs.”

Bijmolt legt uit dat in deze blogs wetenschappelijke artikelen worden vertaald naar managementtaal. Het betreffen voornamelijk onderzoeken van hoogleraren aan de RUG die gepubliceerd zijn in tijdschriften als de Journal of Business Research.

“We hebben een overeenkomst weten te sluiten en het GDBC gaat nu wetenschappelijke artikelen vertalen en samenvatten. Bovendien zijn we aan het kijken of we ook onderzoeksrapporten kunnen gaan delen op onze website. Hiermee kunnen we eveneens interessante en relevante resultaten van wetenschappelijk onderzoek toegankelijk maken voor externe partijen. Ook zullen er de komende maanden artikelen gepubliceerd worden van onze onderzoekers over diverse digitale onderwerpen, zoals Internet of Things en Big Data. Dit alles zorgt ervoor dat de onderwerpen die wij bestuderen toegankelijker worden en beter te begrijpen zijn voor mensen die hiermee werken in de praktijk.”

Inzichten en oplossingen

Vanuit het kennisplatform worden tevens workshops aangeboden. Zo vindt er op 30 september een Meet & Greet XL plaats in samenwerking met het team Industrial Relations van de RUG. Hier worden verschillende tracks vertegenwoordigd en één daarvan betreft digital business. “Bedrijven en onderzoekers worden uitgenodigd om over digital transformation, digital readiness en digital pricing te sparren en samen met een bedrijfsprobleem aan de slag te gaan. Op deze gebieden ligt echt onze expertise en kunnen wij als het GDBC inzichten en oplossingen bieden. ”

Nieuwe fase

In de eerste periode heeft het GDBC veel aan bekendheid gedaan en zichzelf op de kaart gezet in Noord-Nederland. “Nu is het tijd om ons meer te gaan focussen op concrete projecten en willen we concrete resultaten boeken. Zo nemen de activiteiten onder de pijler ‘matchmaking tussen studenten en bedrijven’ al snel toe,” vertelt Bijmolt.

Er beginnen bijvoorbeeld steeds meer student consultancy opdrachten te lopen bij een groot aantal bedrijven, waaronder bij Frank, Messor, Rabobank en INDI. Daarnaast is in samenwerking met de Faculty of Science and Engineering een tweetal Artificial Intelligence gerelateerde opdrachten gestart. Bovendien telt het GDBC inmiddels alweer zeven learning communities. Hierin wisselen studenten, docenten en bedrijven kennis uit met betrekking tot thema’s als Big Data en Block Chain. “Deze vormen van matchmaking verlopen goed en kunnen we binnenkort gaan uitbreiden met nog meer opdrachten. De learning community Digital Business and Entrepeneurship in combinatie met een bezoek aan de Berlin Hub staan bijvoorbeeld ook in 2020 op de agenda.”

Masterclass digitale transformatie

Het afgelopen jaar is het GDBC tevens druk bezig geweest met de derde pijler, namelijk het opzetten van de multidisciplinaire master in Marketing Analytics en Data Science. Naar verwachting gaat deze master in 2021 van start. Het onderwijsprogramma dat het GDBC aanbiedt bestaat tevens uit masterclasses. Op 12 maart vindt bijvoorbeeld de masterclass ‘Blijf digitale transformatie de baas’ plaats voor bestuurders en managers. Tijdens deze dag delen onder andere Thijs Broekhuizen, Jenny van Doorn en Jana Oehmichen van de universiteit hun kennis over en ervaringen met digitalisering. Ook zijn er sprekers vanuit het bedrijfsleven, zoals Erik Rutkens van Qbit en Benjamin Dersken van Frank “Dit kan hele interessante inzichten opleveren voor uw eigen organisatie waar u direct mee aan de slag kunt.”

Nieuw onderzoek

Tot slot heeft het expertisecentrum een praktijkgedreven onderzoeksagenda, dit betreft de vierde pijler. “In onze onderzoeken staan praktische vragen echt centraal. Op lange termijn kunnen bedrijven de uitkomsten raadplegen en gebruiken om betere beslissingen te kunnen maken.” Zo zijn de PhD-onderzoeken naar digital readiness en digital transformation in volle gang. Recentelijk is er ook een nieuw onderzoek opgezet en dit zal gaan over digital pricing. “In de digitale omgeving kun je namelijk over de tijd en tussen consumenten heel snel en gemakkelijk prijzen aanpassen. Wij gaan kijken wat het effect daarvan is, hoe consumenten hier mee omgaan en hoe bedrijven hierop in kunnen spelen.”

Toegevoegde waarde

Het kenniscentrum blijft zich doorontwikkelen en ziet de toekomst positief tegemoet. Zo staat er een trip naar Hamburg op de planning om te kijken of het GDBC mogelijk een samenwerking kan optuigen met de universiteit en bedrijven in deze stad.

“Je hebt daar een bedrijvenclub vergelijkbaar met de NOO. Het wordt interessant als we deze partijen met elkaar in contact kunnen brengen en zij onderling relaties kunnen opbouwen. Daarom vind ik het belangrijk dat het GDBC meer is dan alleen een platform of een praatgroep. Wij bieden onze partners hands-on informatie, waar concrete resultaten mee te boeken zijn. Komend jaar moeten we wederom prestaties leveren, evalueren wat we nu aan het doen zijn én natuurlijk nieuwe stappen ondernemen. Op deze manier hoop ik als nieuwe directeur van het expertisecentrum voor meerdere stakeholders van brede toegevoegde waarde zijn,” sluit Bijmolt af.