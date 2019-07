Gratis onkruidkrabbers in Loppersum: beter dan RoundUp

Loppersum is een gifvrije gemeente. ‘Dat betekent dat we voor het beheer van de openbare ruimte geen chemische middelen als RoundUp gebruiken'.

'De gevolgen van het gifvrij beheer van onkruid is wel dat straten en trottoir soms groener zijn. Het kan zijn dat uw straat en dorp er tijdelijk minder fraai uitziet. Vooral bij gunstige omstandigheden met hoge temperaturen en geregeld een regenbui is de beheersing van gras en onkruid op verhardingen en in goten een flinke opgave’, zo schrijft de gemeente.

De gemeente en de groenaannemer doen er alles aan om de openbare ruimte op orde te houden.

‘Maar we vragen ook begrip wanneer dit niet altijd goed lukt. Daarnaast is de manier waarop we onkruid nu verwijderen veel duurder, waardoor we een afweging moeten maken in het moment van ingrijpen. Dat houdt in dat we soms accepteren dat op sommige trottoirs onkruid minder vaak bestreden wordt’.