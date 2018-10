Geen enkele hogeschool heeft zoveel topopleidingen als de Hanze

De Hanzehogeschool Groningen scoort ook dit jaar weer goed in de Keuzegids Hbo 2019. De school eindigt op de derde plaats in de ranglijst van grote hogescholen. Daarnaast mogen vijftien opleidingen mogen het predicaat ‘topopleiding’ voeren. De Hanzehogeschool is daarmee de hogeschool met het grootste aantal topopleidingen in Nederland.

Landelijk krijgt ongeveer 11 procent van de beoordeelde opleidingen het predicaat 'topopleiding'. Bij de Hanzehogeschool hebben 15 van de 47 beoordeelde voltijdopleidingen dit jaar het predicaat verdiend en dat is 32 procent. Daarmee is de Hanzehogeschool de hogeschool met het grootste aantal topopleidingen. “Een prachtig resultaat, waar we trots op zijn”, aldus Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool.



De dansopleidingen van Lucia Marthas (Groningen en Amsterdam) scoren opvallend goed. Andere topopleidingen van de Hanzehogeschool zijn: Mondzorgkunde; Logopedie; Fysiotherapie; Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT); Elektrotechniek (Assen); Docent Beeldende Kunst & Vormgeving; Chemische Technologie; Muziek; Bio-informatica; Management in de Zorg en Docent Muziek.



Behalve de Keuzegids Hbo, is ook de jaarlijkse ranglijst Elsevier Beste Studies verschenen. Op die ranglijst steeg de Hanzehogeschool van de vierde naar de derde plaats. Henk Pijlman: “Heel mooi dat we op beide ranglijsten zo hoog staan. Dat bevestigt dat we het goed doen in Groningen. Maar ook in Amsterdam, Assen en Leeuwarden. Want ook in die plaatsen is de Hanzehogeschool actief.”