DUO gebruikte verboden trackingsoftware in persoonlijke e-mails

Het gebruik van de trackingsoftware is in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zo laat de krant weten.



DUO gebruikte een klein stukje programmeercode om een miniscule afbeelding te downloaden op het moment dat een mail wordt geopend. Daarbij registreert de software het IP-adres, waarmee een computer aan het openen van de mail kan worden gekoppeld. Met die gegevens wilde DUO bij de rechter aan kunnen tonen dat een student een belangrijk mailtje zeker wel had ontvangen. Dat zorgt wel eens voor problemen bij een wijziging in de persoonlijke situatie van een student.



DUO heeft laten weten dat ze in gesprek zijn gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens en dat ze de software voorlopig niet gebruiken.