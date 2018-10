Drukte tijdens Weekend van de Wetenschap: Zpannend Zernike op 6 en 7 oktober

Aanstaande zaterdag 6 en zondag 7 oktober is de stad Groningen het toneel voor Zpannend Zernike: de Groningse bijdrage aan het Weekend van de Wetenschap. De deuren van de universiteit, onderzoeksinstituten, Hanzehogeschool en de Jonge Onderzoekers staan wagenwijd open. Demonstraties, workshops, zelf ‘wetenschappelijk’ bezig gaan. Vragen stellen en antwoorden krijgen. Je verwonderen over wat er nu of straks allemaal kan.

Wat is er te doen? Te veel om op te noemen. Kijk op www.zpannendzernike.nl. Een greep. Op zaterdag bezoek je het Open Huis van het Academiegebouw waar een echt wetenschapsfestival plaatsvindt. Olaf Vos test je kennis van Groningen en het Gronings in een bijzondere pub quiz. Om 16.00 uur komt astronaut André Kuipers op bezoek. Hij is ambassadeur van het Weekend van de Wetenschap en assisteert kinderen die hun waterraket lanceren (wel zelf een Coca Colafles meenemen!).

Via het universiteitsmuseum loop je naar het Heymansgebouw, waar je in de rijsimulator ervaart wat er gebeurt als je appt achter het stuur. Bij ERIBA leer je alles over bacteriën en haal je DNA uit een banaan!

Bij de Jonge Onderzoekers ga je zelf aan de slag en bij DOT sluit je af met de planetariumshow. Zondagmiddag fiets je naar de Zernikecampus, waar je je onderdompelt in de wereld van techniek, energie, duurzaamheid, innovatie en ruimte. Test je zelfgemaakte bouwwerk op een triltafel. Bouw je eigen legorobot en leidt deze over een parcours. Bewonder de Zon door telescopen met speciale zonnefilters. En ervaar hoe drones worden ingezet bij het onderzoek naar broeikasgassen en luchtvervuiling.

Zaterdag 6 oktober in de binnenstad van Groningen

Zondag 7 oktober op de Zernikecampus in Groningen

Beide dagen tussen 12.00 en 17.00 uur. De toegang is overal gratis. Voor alle bezoekers is er een Zpannend Zernike cadeautje.

Meer informatie: www.zpannendzernike.nl