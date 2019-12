Digitaal prentenboek voor jonge brandwondenpatiëntjes

Het prentenboek is bestemd voor kinderen van 1,5 tot 5 jaar bij wie verbandwisselingen nodig zijn. Dat is een noodzakelijke, maar pijnlijke behandeling.



In het boek heeft zuster Zizo de taak om een nieuw verband bij dieren om te doen. De lezer mag zuster Zizo daarbij helpen.



Het boek helpt bij de voorbereiding op de verbandwissel, maar ook achteraf bij de verwerking van de nare gebeurtenis, aldus het ziekenhuis.



Volgens Jan-Kees Zuiker, pedagoog bij het Brandwondencentrum Groningen, zijn de eerste ervaringen met het prentenboek voor deze jonge doelgroep heel positief. “Dit concept is volgens ons ook geschikt om in te zetten op andere plekken in de zorg waar jonge kinderen nare ervaringen beleven. Daarom organiseren we in maart een symposium in het Martini Ziekenhuis om de opgedane kennis te delen met collega’s van verschillende disciplines die zich met de zorg voor kinderen bezighouden.”