Collectieve beveiliging bedrijventerreinen: ook digitale veiligheid wordt gecheckt

Volgens BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen), dat eerder het initiatief nam tot collectieve beveiliging, zijn niet alleen open ramen en deuren, maar ook ‘open’ netwerken een uitnodiging voor ongewenste indringers.



Vorig jaar is tijdens gezamenlijke schouwen met politie, beveiligingsbedrijf, brandweer en bedrijvenverenigingen gekeken naar de digitale veiligheid van bedrijven. “Dit door aan de buitenkant de draadloze netwerken te detecteren en aan een globale veiligheidstoets te onderwerpen. Een beetje deskundige kan met simpele apparatuur al gauw zien of een netwerk veiligheidsrisico’s kent of niet”, zo meldt de BBOG.



Naar aanleiding van die schouwen is besloten om in ieder geval één van de surveillanceauto’s met dat ‘simpele’ apparaatje uit te rusten. De surveillant controleert nu dus niet alleen op open hekken, maar ook op WiFi-netwerken. Er wordt alleen gekeken of een netwerk een veiligheidsrisico oplevert. Als dat het geval is, informeert CRUON de eigenaar of beheerder van het pand. Het is aan hem of haar om verdere actie te nemen.