CNN: Ierse teenager kiest Groningen om idee uit te werken om microplastic uit oceanen te halen

Fion Ferreira kreeg een bijzonder idee over het verwijderen van plastic tijdens een wandeling op het strand in zijn kustplaats Ballydehob. Hij kreeg het idee toen hij een steen tegenkwam waar olie en plastic aan vast zat. "Ik zag dat steeds vaker gebeuren en wilde erachter komen hoeveel microplastics eerst ons afvalwatersysteem binnenkomen en later de oceanen," schreef hij in zijn project. Dat zette Ferreira aan het denken over hoe je een nieuwe extractiemethode zou kunnen ontwikkelen.

De Google Science Fair bekroont al acht jaar winnaars met de hulp van sponsors zoals Lego, Scientific American, National Geographic en Virgin Galactic. Studenten in de leeftijd van 13 tot en met 18 van over de hele wereld worden aangemoedigd om wetenschappelijke en technologische experimenten en resultaten in te dienen en te presenteren aan een jury.

Zijn idee

Om de microplastics te verwijderen wil hij gebruik maken van ‘ferrofluïden’ - niet-giftige magnetische vloeistoffen bestaande uit olie en magnetiet, een mineraal op ijzerbasis. Deze trekken in het water de microplastics aan, omdat beide vergelijkbare eigenschappen hebben.

Tijdens zijn proef doopte Ferreira drie keer een magneet in de oplossing om beide stoffen te verwijderen, waardoor helder water achterbleef. Na iets meer dan 950 testen was de methode 88% effectief in het verwijderen van een verscheidenheid aan microplastics uit water. Deze resultaten overtroffen Ferreira's oorspronkelijke hypothese van een verwijderingspercentage van 85%.

Wat nu?

Ferreira zegt tegen CNN dat zijn passie voor wetenschap en technologie voortkwam uit zijn nieuwsgierigheid naar de natuur en het milieu. Hij is van plan om in het najaar zijn opleiding voort te zetten aan het Stratingh Institute for Chemistry in Groningen Nederland.

Dat leidde op Twitter tot een mooie felicitatie, waarin ook de RUG wordt genoemd:

#innovation at its finest. Going to the great University of #Groningen can only help. Good luck #FionnFerreria, help us fix this mess! (Bron: Kirk Samson‏ @KSamsonGlobal )