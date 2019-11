Centre of Expertise Healthy Ageing organiseert symposium: ‘Technologische ontwikkelingen in Zorg en Welzijn’

Donderdag 14 november 2019 organiseert het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met het dHealth lab en Health Hub Roden, het symposium: ‘Technologische ontwikkelingen in Zorg en Welzijn’. Ontwikkelingen op het gebied van digitale innovaties binnen de zorg staan hier centraal.