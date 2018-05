Burgemeester Marijke van Beek: ‘Komst snel internet enórme opsteker!’’

Groningen kan de handen dicht knijpen met de komst van snel internet. Bedrijven, gebouwen en kantoren in landelijke gebieden in de provincie die wat afgelegener liggen krijgen nu ook supersnel internet. En dat betekent dat de bedrijven zich daar nu veel beter kunnen ontwikkelen. Dat betoogt burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond in een interview met de website Eemsdelta.n l en met GIC.nl. Volgens burgemeester Van Beek is het een ‘huzarenstukje’’ dat het is gelukt. (Lees verder)

‘Snel internet is van vitaal belang voor landelijke gebieden in Groningen. Het is een enórme opsteker dat we er mee kunnen gaan beginnen: daardoor krijgen bedrijven en gezinnen straks dezelfde kansen en mogelijkheden als in steden en grotere dorpen. En wanneer die verbindingen er straks zijn, kunnen we hártstikke trots zijn, want samen hebben we dan wel een huzarenstukje geleverd en heel wat hobbels genomen!’.

Dat zegt burgemeester Marijke van Beek van Eemsmond ter gelegenheid van de start van het project Breedband Noord-Groningen. Op 14 mei is in Zoutkamp op symbolische wijze de eerste geul gegraven om de glasvezelkabel uit Friesland door te leggen naar de Groningen. Hiermee zijn de werkzaamheden gestart om uiteindelijk 13.687 adressen in de provincie Groningen aan te sluiten op snel internet.

Burgemeester Van Beek is voorzitter van Breedband Noord-Groningen, een samenwerkingsverband van negen gemeenten dat zich al jaren heeft ingespannen om ook snel internet te realiseren in de dúnner bevolkte gebieden. Dat gemeentelijke overheden zich hard hebben gemaakt voor snel internet komt omdat het voor commerciële partijen financieel niet aantrekkelijk is om kabels te leggen naar relatief ver afgelegen woningen of bedrijfspanden. De landelijke overheid mag evenwel vanwege marktwerkingsregels niet zomaar zelf zorgen voor deze noodzakelijke infrastructuur. Daardoor was er jarenlang sprake van een patstelling.

In 2013 besloten negen gemeenten die patstelling te doorbreken. Eemsmond, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Bedum, De Marne, Winsum, Ten Boer en het toenmalige Slochteren stelden plannen op om snel internet naar de buitengebieden te krijgen. Om de plannen uit te voeren werd de Stuurgroep Breedband Noord-Groningen opgericht.

De plannen van Breedband Noord-Groningen maakten ook de provincie Groningen enthousiast en deze stelde voor om snel internet voor de hele provincie te realiseren. Breedband Noord-Groningen ging akkoord onder voorwaarde dat het project hierdoor niet zou vertragen en begonnen zou worden in Noord-Groningen.

‘Een vitaal platteland: daar hoort digitale ontsluiting bij. Vanwege ontwikkelingen in de zorg, in het onderwijs, werken op afstand, de initiatieven van start-ups of voor agrariërs. Dankzij de aansluiting op de kabel moet je hier straks net zo goed werken of wonen als in de stad’, aldus de burgemeester.

‘Aanklacht’

Het moet de burgemeester van het hart dat ze teleurgesteld is in de grote commerciële partijen, die uitsluitend wilden investeren in ‘interessante’ gebieden, waar geen lange kabels gelegd hoeven te worden. Volgens haar zou je het de overheid ook kunnen verwijten dat ze bij het afsluiten van contracten met commerciële partijen niet de verplichting hadden opgenomen om ook de afgelegener gebieden te ontsluiten.

‘Deze situatie is ook een aanklacht tegen het rijk. Het wordt tijd dat er een wetswijziging komt die het mogelijk maakt dat gemeenten wél zelf glasvezelkabels kunnen aanleggen naar verder afgelegen percelen’, zegt ze.



In elk geval is het de Groningse gemeenten samen met de provincie, tóch gelukt om een oplossing te vinden. Daardoor zullen er nu aansluitingen op 13.687 adressen worden gerealiseerd, waaronder zo’n 4.500 adressen in het aardbevingsgebied. Deze adressen krijgen een snelle verbinding die gereed is voor de toekomst. Een enorme sprong voorwaarts als je bedenkt dat sommige mensen nu nog over een ouderwetse koperdraad internetten.

Lees het hele interview op: www.eemsdelta.nl