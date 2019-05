Burgemeester Den Oudsten geeft les aan studenten Alfa-college

“Onze Entree-studenten hebben tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in een verslag aangegeven waarom zij kiezen voor een bepaalde politieke partij. Een van deze studenten heeft een betoog geschreven waarom hij juist niet ging stemmen. Dit betoog was zó goed dat we hier iets mee wilden doen. We hebben vervolgens Peter den Oudsten benaderd voor het geven van een les politiek", vertelt Marco de Lang, teamcoördinator Entree bij het Alfa-college, over het bezoek van de burgemeester. "We hebben hem gevraagd omdat iemand met een politieke functie goed kan beargumenteren waarom je wel moet gaan stemmen. Waarom elke stem belangrijk is”,



Den Oudsten zal woensdag van 9.00 tot 10.30 uur in de raadzaal van het stadhuis onder andere aan de studenten uitleggen waarom het belangrijk is om je stem uit te brengen tijdens de verkiezingen.