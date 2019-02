Barn Talk: Harm Edens op zoek naar een betere wereld

Zijn zoektocht naar een betere wereld heeft Edens gebracht waar hij nu is: al bijna 20 jaar ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds en veelgevraagd dagvoorzitter tijdens duurzaamheidsbijeenkomsten. Edens stelt zelf over zijn zoektocht: "Willen we een toekomst hebben op deze aarde, dan moeten we snel naar een circulaire economie. Daar hou ik me dagelijks mee bezig. En ik ben hoopvol...” Hij gaat tijdens zijn lezing het debat aan met het publiek.



Harm Edens

Harms Edens is een Nederlandse tekstschrijver en presentator. Hij studeerde een tijdje Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar stapte over naar de Universiteit van Amsterdam om theaterwetenschap te studeren. Harm Edens is bij het grote publiek voornamelijk bekend als presentator van het satirische Dit was het nieuws. Binnen de televisiewereld heeft Harm zijn strepen echter al veel eerder verdiend. Samen met Ger Apeldoorn is hij als scenarioschrijver verantwoordelijk voor comedyseries als Laat maar zitten, In de Vlaamsche pot, SamSam en Het zonnetje in huis. Zijn betrokkenheid bij het onderwerp duurzaamheid begon al vroeg. In 1999 werd hij ambassadeur van het Wereld Natuur Fonds. Op BNR Radio presenteert hij het programma BNR Duurzaam.



Barn Talks

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen. Tijdens de Barn Talks worden professionals en studenten bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. Ze vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in de Energy Barn op EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. EnTranCe geeft hiermee, samen met haar partners, de mogelijkheid om het debat over één van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame samenleving.



Foto: Sebastiaan ter Burg