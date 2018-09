Bakkerij Haafs Haren krijgt innovatieve steenoven

Bakkerij Haafs in Haren krijgt een innovatieve steenoven die automatisch beladen kan worden. De komst van de oven zorgt voor meer omzet, twee extra arbeidsplaatsen en energiebesparing van 20 procent, zo is de verwachting. Voor de aanschaf van de oven heeft de bakkerij ruim 26.000 euro subsidie gekregen van de provincie Groningen.

Volgens de bakkerij, die afgelopen jaren een sterke groei heeft doorgemaakt, zorgt de over voor nog lekkerder brood, met meer korst en dus ook meer smaak.



De automatische belading zorgt voor een meer constante kwaliteit van het brood en daarmee voor minder afval, aldus de bakker.



Een automatische belader is voor een ambachtelijke bakkerij als Haafs uniek in Nederland. Tot nu toe waren het alleen industriële bakkerijen die met zo’n automatische belader werkten.