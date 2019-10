Animatiefilms uit Groningen: maker Happy Ship opnieuw genomineerd voor award

Groningen is een stad met een steeds krachtiger creatieve industrie. Tot die sector kun je zeker ook de makers van animatiefilms rekenen. Dat het maken van animatiefilms een hoog niveau heeft bereikt blijkt wel uit het feit dat de Groningse animatiestudio Happy Ship voor het tweede achtereenvolgende jaar is genomineerd is voor een CINEKID award.

Na vorig jaar met de animatie Polska Warrior genomineerd te zijn en de awards voor beste korte anmatiefilm en publieksprijs te hebben gewonnen, is Happy Ship dit jaar genomineerd voor de CINEKID award beste Nederlands korte animatiefilm. Deze keer met de korte animatie Blind Date, wel weer met Camiel Schouwenaar als regisseur. Renger Koning uit Groningen verzorgde de audio en muziek.

Blind Date is een animatie van 2 minuten over Bodine, die tijdens haar eerste date met Bas haar dikke bril verbergt, wat ze natuurlijk beter niet had kunnen doen. De korte film kwam tot stand in het kader van Ultrakort 2019, een initiatief van Fonds 21 en het Nederlands Filmfonds om Nederlandse makers een bioscooppodium en -publiek te bieden. Zo zal Blind Date naar verwachting eind november als voorfilm te bewonderen zijn bij Zombieland.

Aanstaande vrijdag zullen ze het weten, dan is de uitreiking van de CINEKID Awards, de Gouden Leeuwen, in de Westergasfabriek te Amsterdam.